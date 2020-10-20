«Зенит» идет последним в группе ЛЧ после 3 туров

«Зенит» сыграл вничью с (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

После трех туров турнира сине-бело-голубые занимают последнее место в группе.

«Лацио» набрал 5 баллов после 3 матчей. , набравшая 3 очка, и , заработавший 4 балла, сегодня сыграют между собой.

Свой следующий матч в «Зенит» проведет 24 ноября. Команда Сергея Семака сыграет с «Лацио» в гостях.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.