«Зенит» идет последним в группе ЛЧ после 3 туров

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«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

После трех туров турнира сине-бело-голубые занимают последнее место в группе.

«Лацио» набрал 5 баллов после 3 матчей. «Боруссия», набравшая 3 очка, и «Брюгге», заработавший 4 балла, сегодня сыграют между собой.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 24 ноября. Команда Сергея Семака сыграет с «Лацио» в гостях.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Лацио». Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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