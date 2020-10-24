Видеотрансляция матча «Зенит» – «Лацио» – 1:0. Ерохин открыл счет! Текстовый онлайн есть

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимает «Лацио».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.55, «Газпром Арена»
- Гол:
- 1:0 – 32 Ерохин.
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Зенит –
Кержаков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Жирков, Барриос, Кузяев, Ерохин, Оздоев, Караваев, Дзюба.
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Лацио –
Рейна, Габаррон, Худт, Ачерби, Марушич, Пароло, Милинкович-Савич, Фарес, Акпа-Акпро, Корреа, Мурики.
- Предупреждения:
- Акпа-Акпро (4), Кузяев (7).