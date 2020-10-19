Карпов продлил контракт с ЦСКА до 2025 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с защитником .

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новое соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25.

Напомним, что сейчас 18-летний футболист восстанавливается от серьезных повреждений, полученных в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1). У него были диагностированы перелом носа, черепно-мозговая травма и сотрясение.

Футболист провел 26 матчей за основную команду армейцев. В этом сезоне он сыграл в 7 матчах РПЛ.

Карпов – первый игрок 2002 года рождения, вышедший на поле в рамках чемпионата России.

Фото: твиттер ЦСКА