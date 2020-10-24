Антон Миранчук получил 2 млн евро за новый контракт с «Локо». Хавбеку дадут 15% от суммы его трансфера

Стало известно, на каких условиях полузащитник «Локомотива» продлил контракт с клубом.

По информации журналиста Ивана Карпова, зарплата россиянина в московском клубе не изменилась. Он будет получать 2 млн евро в год без учета бонусов. Однако Миранчук получил бонус за переподписание контракта, его размер – около 2 млн евро.

По новому соглашению сумма отступных возросла с 8 млн евро до более 15 млн евро. Кроме того, 25-летний игрок получит 15% дохода «Локомотива» от его продажи в другой клуб.

Сегодня московский клуб объявил о подписании контракта с Миранчуком сроком до 2024 года.

В нынешнем сезоне Антон забил 2 гола и отдал 3 паса в 12 матчах . В трех играх Лиги чемпионов он забил 2 гола – «Баварии» и «Атлетико».

Миранчук о новом контракте: «В «Локо» как дома. Я один из самых счастливых людей на земле»