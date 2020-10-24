Лана Дель Рей исполнила You’ll Never Walk Alone для документального фильма о «Ливерпуле»

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Певица Лана Дель Рей сообщила об участии в новом документальном фильме о «Ливерпуле».

35-летняя американка а капелла исполнила You’ll Never Walk Alone.

Классическая песня, написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году, в футболе известна как гимн «Ливерпуля», исполняемый болельщиками перед началом каждого домашнего матча команды.

99-летний ветеран перепел You’ll Never Walk Alone и возглавил британский чарт. До этого он собрал 28 млн фунтов для врачей

Каждый вечер в моем районе звучит You’ll Never Walk Alone. Это лучший момент дня

В Дортмунде тоже любят You’ll Never Walk Alone – краткая история ритуала «Боруссии»

 
 
 
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Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

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