Андре Виллаш-Боаш: «Чтобы обосраться в ЛЧ, сюда нужно сначала попасть. Мы попали – и обосрались»

Главный тренер «Марселя» поделился мыслями о поражении от (0:3) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Мы сами убиваем себя. Постоянно. Наши матчи сопровождаются индивидуальными ошибками. Мы дарим соперникам голы. Это было с , с «Сити». Надеюсь, что с опытом это придет.

Соперник был лучше нас с точки зрения интенсивности, даже если мы контролировали мяч. В Лиге 1 нашей игры может быть достаточно, но не в Лиге чемпионов.

Нам не повезло с первым голом и с промахом Пайета с пенальти, который прекрасно исполнял их в прошлом сезоне. Повторюсь: своими ошибками мы себя убиваем.

– Нет ли у вас ощущения стыда?

– Что есть, то есть. Мне нечего сказать. Мы бились до конца. Мы могли сделать счет 1:2, но получили 0:3.

«Порту» действовал более интенсивно и агрессивно. Мы – нет. Они играли на подборах. Мы здесь для хорошего впечатления, а не для выхода из группы.

– Есть ли надежда попасть в Лигу Европы?

– – это не бонус. Это минимальный приемлемый результат для нас. Но это место для лузеров.

Все возможно, мы играем с «Олимпиакосом» и «Порту» дома. Но я больше обеспокоен тем, чтобы мы оставили о себе хорошее впечатление, потому что происходящее ненормально.

Мы пропускаем такие голы постоянно. В Лиге 1 с этим получше. Плюс Лиги чемпионов в том, что это скоро закончится. Просто хочется оставить хорошее впечатление.

– Серия «Марселя» из поражений достигла 12 матчей...

– И что вы хотите от меня услышать? Все началось еще при Дешаме. У нас проблемы.

Но чтобы обосраться в Лиге чемпионов, сюда нужно сначала попасть. Мы попали – и обосрались, – заявил Виллаш-Боаш.