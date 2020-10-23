Карпин о том, что «РПЛ – турнир-дно»: «Результат в еврокубках говорит сам за себя»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне чемпионата России.
– Наша лига остается чемпионатом автобусов?
– Нет, таких команд стало меньше. С чем это связано? Тенденции современного футбола, это цикличность.
Пройдет 2-4 года, и все поменяется, многое зависит от Евро или ЧМ, от того, какой футбол показывает победитель турнира. Под него многие подстраиваются.
– «Динамо» и «Ростов» вылетели из квалификации еврокубка, ни одна наша команда в групповых турнирах пока не одержала победы. РПЛ – турнир-дно, что подтверждено еврокубками?
– Результаты говорят об этом?
– Да.
– Вот и все. Можно что угодно говорить, но есть результат, который говорит сам за себя.
– С чем это связано?
– Разговор долгий, я уже неоднократно высказывался. Для этого есть специально обученные люди, пусть они высказываются, – заявил Карпин в интервью «РБ-Спорт».