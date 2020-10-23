«Локомотив» не выигрывает 8 матчей в ЛЧ. У команды 2 победы за 15 последних игр в турнире

Теги Локомотив премьер-лига Россия Атлетико Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Московская команда уже 8 матчей не может выиграть в этом турнире. На данном отрезке у «Локо» 6 поражений и 2 ничьих.

В последний раз ему удавалось победить в 1-м туре ЛЧ в прошлом сезоне – тогда ему уступил «Байер» (1:2).

Всего за последние 15 матчей в Лиге чемпионов у «Локомотива» 2 победы, 2 ничьих и 11 поражений.

В следующем туре группового этапа ЛЧ москвичи вновь встретятся с «Атлетико» – на сей раз в Мадриде.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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