Из российских футболистов только Миранчуки забивали в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Получится ли у братьев отличиться сегодня?

Стартует 3 тур ЛЧ. Первые матчи начнутся уже в 20:55.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов только двое российских футболиста смогли забить. Алексей Миранчук поразил ворота «Мидтьюлланда», а его брат, Антон, сравнял счет в матче «Локомотив» – «Бавария».

Сегодня сыграет и команда Алексея, и команда Антона: «Аталанта» у себя дома примет «Ливерпуль», «Локомотив» в Москве встретится с «Атлетико». Сможет ли кто-то из братьев Миранчуков вновь отличиться?

Букмекерская компания BetBoom предлагает коэффициент 4,5 на то, что Миранчук сегодня все-таки забьет. Если вы не верите в гол братьев, то сделать ставку можно с коэффициентом 1,13.

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