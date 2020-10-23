Валерий Газзаев: «Непривычное судейство в Европе. Наши клубы оказываются в ситуации, когда темп совсем другой»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы высказался о судействе в еврокубках и РПЛ.

«Еврокубки – это битва за национальный престиж. Кроме того, это большой футбольный рынок, где люди обязаны проявить свои лучшие качества, показать высокое мастерство и перспективу на глазах у всей Европы. В этой связи, футболисты должны, образно выражаясь, выпрыгивать из трусов, чтобы обеспечить результат.

На игроках и тренерах лежит огромная ответственность, они обязаны всеми силами готовиться к таким матчам, а не жаловаться, что у нас, мол, игра через два дня на третий или через три на четвертый. Поэтому надо не отговорки искать, а проявлять себя наилучшим образом и быть готовыми к таким матчам.

Отдельный вопрос – непривычное судейство в Европе. Наши рефери во многих встречах на внутренней арене своими свистками по делу и без дела тормозят игру, сбивают темп, не дают вести единоборства.

Арбитры должны приучить команды вести борьбу, нужен конкретный заказ Премьер-лиги на манеру судейства. Но вместо этого наши клубы оказываются в непривычной ситуации, когда в Европе темп совсем другой, – заявил Газзаев.