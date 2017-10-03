Златан выложил фото в форме сборной Швеции: «Давно не виделись»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович намекнул на возможное возвращение в сборную Швеции.
39-летний футболист выложил фото в форме сборной с подписью «Давно не виделись».
Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после Евро-2016.
На счету форварда 7 голов в 4 играх Серии А в текущем сезоне. Он набрал 23 (17+6) очка в 22 матчах чемпионата за «Милан» после возвращения в клуб.
В воскресенье Ибрагимович в игре с «Удинезе» сделал результативную передачу на Франка Кессиэ и забил победный гол ударом через себя.
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