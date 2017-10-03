Златан выложил фото в форме сборной Швеции: «Давно не виделись»

Нападающий намекнул на возможное возвращение в сборную .

39-летний футболист выложил фото в форме сборной с подписью «Давно не виделись».

Напомним, что Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после .

На счету форварда 7 голов в 4 играх Серии А в текущем сезоне. Он набрал 23 (17+6) очка в 22 матчах чемпионата за «Милан» после возвращения в клуб.

В воскресенье Ибрагимович в игре с «Удинезе» сделал результативную передачу на Франка Кессиэ и забил победный гол ударом через себя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 2 Ноя 2020 в 2:45 PST

Как же хорош Златан! Забил победный через себя, повторил голевую суперсерию Шевченко, держит «Милан» лидером