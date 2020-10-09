Черчесов о сборной: «Не смущает, что команда возрастная. Зачем заглядывать в паспорт? Обновление проходит спокойно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о том, что в команду привлекается много возрастных футболистов.

«Меня не смущает, что команда возрастная. Зачем заглядывать в паспорт? Сколько футболистов с чемпионата мира у нас было на последних сборах? Восемь из 24. Обновление команды есть, но оно происходит спокойно.

Отсматриваем все матчи . Сложно сразу внедрить футболистов из команд второй половины, потому что им тяжело сразу здорово сыграть на уровне сборных. Они ведь не выступают даже на уровне Лиги Европы.

Здесь нет предвзятости или недооценки игроков. Мы верим во всех футболистов, которые есть в обойме», – сказал Черчесов.