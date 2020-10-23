Талалаев о клубах РПЛ в ЛЧ: «Наше балетное судейство сыграло негативную службу. Ребята психологически ждут фола»

Главный тренер Андрей Талалаев поделился мнением о выступлениях клубов в чемпионов.

«Я думаю, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и разницу в судействе между нашим чемпионатом и Лигой чемпионов. Если ведущие наши команды там наносят всего по 2-3 удара и доходят до ворот соперника 5-7 раз, то, наверное, стоит задуматься о том уровне, который демонстрируют команды, – и это наши лидеры.

Я думаю, что вот это «балетное» судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, как раз сыграло негативную службу. В матче это было наглядно видно – в первые 20 минут ребята падают, свистки не даются, соперник проводит быстрые атаки. То же самое можно сказать о .

Ребята психологически ждут фола, когда идет борьба в центре поля. Европейские же судьи спокойно дают играть в футбол, и мы не совсем готовы к этому», – высказался Талалаев.

ЦСКА 25 раз ударил по воротам «Динамо» Загреб, но сыграл 0:0. В еврокубках что-то совсем тоскливо (8 матчей – 0 побед)