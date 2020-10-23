Гончаренко про 0:0 в ЛЕ: «ЦСКА был лучше и ближе к победе. Сложно сказать, почему не довели до гола»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура с загребским «Динамо» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Сложно говорить что-то в упрек. Играли достаточно качественно. Хорошо смотрелись в атаке. Создали много подходов, сложно сказать, почему не довели до гола. Где-то не хватало последнего паса, где-то торопились. Мы были лучше сегодня и ближе к победе.

В первом тайме мы были гораздо ближе к штрафной соперника. Во втором пропало движение, которое было в предыдущих матчах. Игроки группы атак открывались назад, вглубь. Сигурдссону, Гайчу и Ахметову не хватало того, чтобы получить мяч за спиной, а не перед защитниками.

– В первом тайме 12 ударов по воротам, 2 в створ. Из-за чего?

– Сложно предъявить претензии по тому, как мы атакуем. И 3, и 5 мячей в своих матчах забиваем. Не уступаем в созидании, просто не хватало забитого мяча. Забили бы – раскрыли бы игру более явно.

– У Эджуке было много моментов, а над реализацией работаете?

– Сложно работать, когда играешь через три дня. Работаем над положением, открываниями. Говорим с ним на теории, на поле. При реализации подводит где-то спешка, где-то техника, где-то удачно играет вратарь. Повреждение? С Эджуке все нормально, будет готов к следующей игре, – сказал Гончаренко.

ЦСКА нанес 25 ударов по воротам загребского «Динамо». У соперника – 5 попыток