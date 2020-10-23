Между Дзюбой и Семаком нет конфликта. Тренер заменил форварда в перерыве матча с «Боруссией»

Между капитаном и главным тренером команды нет конфликта, пишет журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Ранее в отдельных телеграм-каналах появилась информация о том, что Дзюба открыто высказывает недовольство тренировочным процессом и говорит одноклубникам, что ждет отставки Семака.

По данным Короткина, конфликта между тренером и футболистом нет и не было.

Дзюба не проявлял недовольство ни сразу после замены в перерыве матча 2-го тура группового этапа с «Боруссией» (0:2), ни после его окончания.

Отметим, что безголевая серия 32-летнего нападающего достигла 567 минут, если учитывать только основное время таймов и исключать то, что добавляли арбитры. В прошлый раз он забивал 26 сентября, когда сделал хет-трик во встрече с «Уфой» (6:0) в 9-м туре .

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