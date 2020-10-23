Пирло о 0:2 с «Барсой»: «Этот матч поможет «Ювентусу» вырасти»

Главный тренер подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:2).

«Мы знали, что это будет сложный матч против команды, которая умеет играть в футбол и опережает нас в своем развитии. У них есть футболисты, привыкшие играть на таком уровне, а у нас многие проводили всего лишь второй матч в чемпионов.

Думаю, этот матч поможет нам вырасти. Надеюсь, некоторые из ключевых игроков скоро вернутся в строй, тяжело проводить несколько матчей подряд одним составом.

Такие полузащитники, как Артур, Бентанкур и Рабьо, еще очень молоды, но мы все хотим стать лучше и как можно скорее начать играть на равных с такими командами, как , – сказал Пирло.

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