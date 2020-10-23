«Зенит» проиграл 3 матча подряд впервые с 2018 года. У команды Семака 1 победа в последних 5 играх

«Зенит» уступил «Боруссии» Дортмунд (0:2) в матче Лиги чемпионов.

Это третье поражение питерского клуба подряд. Ранее он проиграл «Брюгге» (1:2) в ЛЧ и (1:2) в РПЛ. На отрезке из пяти последних матчей у «Зенита» лишь одна победа – над «Сочи» (3:1), еще одна встреча, со , завершилась вничью – 1:1.

В последний раз «Зенит» уступал в трех матчах подряд в декабре 2018 года. Тогда его победили тульский (4:2) и «Рубин» (2:1) в и «Славия» (2:0) в .

«Зенит» проиграл «Боруссии» (0:2) и идет последним в группе: два поражения, ноль очков