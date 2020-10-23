Уткин о власти: «Она меня обманывает и не защищает ни от чего»

Журналист и бывший спортивный комментатор рассказал о своем отношении к нынешней власти в России.

– Какие у вас претензии к российской власти?

– Она меня обманывает, она меня не защищает ни от чего.

Вот сегодня я прочитал в новостях, что, наконец, закрыто дело о перевале Дятлова. Спустя 61 год. И я из этого делаю представление, что все дела, которые не закрыты, связанные с убийствами, покушениями... Я теперь понимаю, что не доживу. Ну и ладно.

У меня на самом деле и каких-то претензий нет. Я уже как-то приноровился и стараюсь жить самостоятельно, не особенно с нею [властью] связываться.

– Вы как-то написали: «Одно у меня желание, Владимир Владимирович, будь здоров, живи долго. Прям до суда».

– Ну, что поделать. После этого меня, кстати, два года не пускали в эфир на ТВ.

– А чего вы так написали?

– Послушайте, это был какой год – когда «Реал» выиграл у «Атлетико» и в 10-й раз стал победителем Лиги чемпионов (это было в 2014-м году, а твит Уткина – в 2013-м – прим. Sports.ru).

Это было очень давно. Думаете, я помню? Ну, написал и написал. Это было, по-моему, связано с приговором суда Навальному в Кирове.

– Вы считаете, что Путину недолго осталось. На чем основано ваше утверждение?

– А почему вы спрашиваете? Я разве это говорил? Не помню.

– Да, я прочитал в интернете.

– Во-первых, очевидно, что все приготовления власти, которые происходят, это приготовления к тому, чтобы структура управления страной немножечко изменилась.

О том, что Путин хочет отойти от дел, по крайне мере, от повседневных, мне говорили неоднократно самые разные осведомленные люди. И не только мне лично, но и публично.

Путин – это же, понимаете, метафора, олицетворение того, что происходит в стране. То, что в нашей жизни будут довольно скоро происходить перемены, это несомненно, по-моему.

– Достаточно скоро?

– Да. Только я думаю, что это будут большие потрясения. Боюсь этого.

– Путин вам нравится?

– Если вы хоть немного следите за тем, что я говорю... Нет, конечно.

– Почему?

– Потому что нет ни одного повода, чтобы он нравился. Просто ни одного.

– То, что происходит в Хабаровске, – это предвестник потрясений, о которых вы говорите?

– Думаю, что связи здесь нет. Но это свидетельство того, что... Где это было сказано? «От Востока звезда сия воссияет» (цитата из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» – прим. Sports.ru). Трудно на это уповать. Наша страна слишком большая. Не думаю, что Хабаровск способен породить волну.

Это просто свидетельство того, что людей не устраивают объяснения, которые они получают, то, как с ними обходятся. И все. Разве иначе можно объяснить?

– Несколько лет назад вы написали о Лукашенко: «Я бы хотел начинать каждый свой день с макания его головой в унитаз. Это было бы гарантией прекрасного настроения до глубокого вечера».

– Был какой-то конкретный повод, но я уже не помню. Это действительно так. И сейчас, может быть, тоже, – сказал Уткин в интервью Дмитрию Гордону.