Марко Николич: «Локомотив» хорошо подготовился к «Баварии». Обещаю, не заскучаете»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.
«Мы очень хорошо подготовились. Тренировались, разбирали соперника.
Болельщикам, которые придут на стадион, будет интересно посмотреть, как одна российская команда (сегодня это «Локомотив») сыграет с «Баварией». Обещаю, не заскучаете», – сказал Николич в эфире «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Бавария» начнется в 20:55. Смолов, Зе Луиш, Миранчук, Левандовски и Мюллер – в стартовых составах