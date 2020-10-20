Марко Николич: «Локомотив» хорошо подготовился к «Баварии». Обещаю, не заскучаете»

Главный тренер «Локомотива» высказался о предстоящем матче с «Баварией» в .

«Мы очень хорошо подготовились. Тренировались, разбирали соперника.

Болельщикам, которые придут на стадион, будет интересно посмотреть, как одна российская команда (сегодня это «Локомотив») сыграет с «Баварией». Обещаю, не заскучаете», – сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Бавария» начнется в 20:55. Смолов, Зе Луиш, Миранчук, Левандовски и Мюллер – в стартовых составах