Квалификация женского Евро-2021. Россия громит Турцию. Видеотрансляция

Женская сборная России в отборочном матче Евро-2021 играет с Турцией в Москве.

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Команда Елены Фоминой в рамках квалификации ранее дважды обыграла Словению (1:0, 1:0) и Эстонию (4:0) в Москве, уступила действующему чемпиону Европы Нидерландам (0:2) в Эйндховене и на нейтральном поле в Германии разгромила Косово – 5:0. В сентябре россиянки дома с минимальным счетом проиграли Нидерландам (0:1), а затем в гостях разгромили Эстонию (3:0).

В финальной части женского чемпионата Европы сыграют 16 команд, включая хозяйку сборную Англии. Напрямую в финальную часть квалифицируются победители девяти групп и три лучших обладателя вторых мест, а шесть оставшихся претендентов из числа финишировавших вторыми разыграют еще три путевки на турнир в стыковых матчах.

Сейчас Россия занимает последнее, девятое, место в рейтинге сборных со вторых мест в своих группах.

Евро-2021 жен

Квалификация

Группа А

Россия – Турция – 4:0 (2:0, второй тайм)

Голы: 1:0 – Коровкина (13), 2:0 – Черномырдина (22), 3:0 – Черномырдина (46), 4:0 – Машина (49).

Положение команд: Нидерланды – 24 очка (8 матчей), Россия – 15 (7), Словения – 12 (8), Косово – 10 (7), Турция – 2 (7), Эстония – 1 (7).