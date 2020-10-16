Гончаренко о 5:1 с «Арсеналом»: «Наш 2-й тайм – та стабильность, которой не хватало в прошлом сезоне»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча 12-го тура с тульским (5:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.

– Как оцените вариант с двумя форвардами, опробованный во втором тайме, и переход на 4-2-3-1? Какие плюсы ЦСКА из этого извлек – возможно, стало больше креатива, повысился КПД?

– Чалов сместился направо, но по ситуации оказывался в позиции нападающего, что ему ближе. Задача была для Чалова сыграть как можно больше. Возможно, так придет прилив сил. Схема 4-2-3-1 сейчас удобнее из-за наличия футболистов. Приход Эджуке, Зайнутдинова позволил перейти на схему с 2 центральными защитниками. Возможно, по ситуации будем возвращаться к трем.

– Все видят качества Чиди, но удар поставлен не очень. Реально ли научить, исправить?

– Вы видите в игре его удары, мы – еще и на тренировках. Если будет предъявлять в игре то же, что и на тренировках, удары будут качественнее. Удары у Чиди есть. Может из-за волнения смазать.

– Показалось, пенальти хотел пробить Влашич.

– Нет, у нас два пенальтиста. Чалов и Влашич имеют право выбирать, кто лучше себя чувствует. В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Не скажу, что плохо атаковали, но до удара в створ довели мало моментов.

Хорошо вымотали «Арсенал», и во втором тайме пошли атаки качественнее с первых минут. Победа закономерна. Много моментов создали, доминировали в атакующем ключе.

Щенников, думаю, вернется где-то через неделю, может, чуть больше. Характер [травмы] задней мышцы [бедра] достаточно болезненный. Вроде как ставишь диагноз две недели, а по факту получается месяц. Завтра Марио Фернандес оценит свое состояние, как перенес нагрузку сегодня. Ему сложно, долго не тренировался. Но знаем его, быстро набирает форму. Думаю, к четвергу будет готов», – сказал Гончаренко.

«Наши действия во втором тайме – это та стабильность, которой нам не хватало в прошлом сезоне», – добавил специалист в эфире «Матч Премьер».