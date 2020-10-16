Мамаев о тюрьме: «Я пришел к тому, чего заслужил. Рад, что так произошло, я вырос в духовном и человеческом плане»

Полузащитник рассказал, как его изменила тюрьма.

– Мало кто знает, что ты – верующий. Я знаю, что ты заморочен по вере.



– «Заморочен» – это слово неправильное. Я считаю, что так и должно быть. Все мы православные, от души, наверное, все это идет. Я никогда это не показывал и не показываю на людях, никому не говорю об этом.



– Люди, которые открыли компьютер или телефон, сейчас думают: «Чувак говорит нам про веру, но он мог пойти в клуб, накидаться, подраться». Что ты скажешь таким людям, которые могут, наверное, объективно тебе такое сказать?



– Сказано в Евангелии: «Киньте в нее камень те, кто без греха». Ни одного безгрешного человека нет, и каждый совершает какие-то ошибки. Главное – искупление, понимание, осознание их. Безгрешных людей нет, есть только один безгрешный – это Иисус Христос, и все, больше никого.

Я и с батюшкой на эту тему общаюсь, все поддаются каким-то соблазнам, каким-то искушениям. Это сущность человека – борьба с самим собой на протяжении всей жизни.



– Когда мы с Кокориным общались, он сказал: «Чему тюрьма может научить? Тюрьма меня ничему не научила». Что ты осознал и что переосмыслил после того, как год провел закрытый за решеткой?



– Абсолютно все, что я делал не так. В первую очередь – отношение к своей семье, своей жене, к детям, к родителям. Не хочется больше этого повторять. Как бы это громко ни звучало, я рад, что сложилась такая ситуация…

Я очень сильно вырос в духовном плане, в человеческом плане, для меня многое ушло на второй план. Важно – это семья, близкие тебе люди и быть просто порядочным и хорошим человеком.



– Ты считаешь, что это жесткий, но для тебя ключевой, бесценный опыт?



– Я не могу сказать, что это жесткий, это заслуженный опыт. Не буду говорить за всех ребят, которые со мной были, для меня это заслуженный.

Я пришел к тому, чего заслужил. И мне надо было пройти этот путь, чтобы, так скажем, стать на путь исправления, – сказал Мамаев в интервью Евгению Савину.

В октябре 2018 года с участием Мамаева и Александра Кокорина произошли две потасовки в центре Москвы.

В мае прошлого года Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию. В сентябре 2019-го они освободились досрочно.