Артета о 0:1 с «Лестером»: «Не знаю, какого черта наш гол отменили. Сложно создавать пространство, когда 10 человек сидят за линией мяча»

Главный тренер подвел итоги матча с (0:1).

«По моим ощущениям, мы полностью контролировали игру в первом тайме и ограничили «Лестер» во всем. Мы выигрывали каждый мяч, создали несколько моментов и забили гол, который отменили, не знаю, почему.

«Лестер» глубже защищался во втором тайме, ожидая ошибки, и один раз они дождались.

Я очень разочарован, в первом тайме все было в наших руках. Я не знаю, какого черта наш гол отменили. Сложно создавать пространство, когда 10 человек сидят за линией мяча, но мы должны были заканчивать эту игру лучше», – сказал испанец.

В начале игры форвард «канониров» забил после подачи углового, но гол был отменен из-за пассивного офсайда у Гранита Джаки.