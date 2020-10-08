Адама Траоре: «Не думаю, что скорость связана с цветом кожи»

Вингер Адама Траоре поделился мнением о связи скорости и цвета кожи людей.

Ранее эту тему поднял полузащитник «Манчестер Сити» , заявив, что футбольные комментаторы слишком фокусируются на скорости и силе темнокожих игроков, не признавая других качеств.

«Я не думаю, что скорость как-то связана с цветом кожи. Думаю, что когда говорят обо мне или Стерлинге, то в первую очередь на ум приходит скорость.

Для меня это не имеет значения, потому что я знаю свои способности, как я играю, что я способен дать команде. Если люди считают, что скорость – мой единственный навык – ок, нет проблем», – сказал Траоре.

Траоре похож на тяжеловеса, но при этом очень техничный. Как такое возможно? И что, он правда не таскает железо?

Секреты мощи Адама Траоре: прошел школу «Барсы», накачался без железа, учился бегу у олимпийского чемпиона