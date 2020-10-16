Фати – самый молодой автор гола в класико. Он побил рекорд Рауля 1995 года

играет вничью с (1:1, первый тайм) в 7-м туре .

За каталонцев на 8-й минуте отличился полузащитник , замкнувший прострел защитника .

Фати, рожденный 31 октября 2002, стал самым молодым автором гола в истории класико. В возрасте 17 лет и 359 дней он обошел экс-форварда , который отправил мяч в ворота «Барсы» в 1995 году в возрасте 18 лет и 95 дней.

Подробнее со статистикой Фати можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рамос проводит 31-й матч против «Барсы» за «Реал» в Ла Лиге. Он повторил рекорд Рауля и Хенто