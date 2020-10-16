🤜🤛 «Краснодар» – «Спартак»: сможет ли Тедеско взять реванш за поражение в прошлом матче?

Уже сегодня, в 19:00 «Краснодар» на своем поле примет «Спартак».

Команда Тедеско делит лидерство с «Зенитом», «Краснодар» пока восьмой в таблице. Смогут ли южане приблизиться к первому месту или «Спартак» сделает еще один шаг на пути к чемпионству?

В прошлом году на стадионе «Краснодара» красно-белые уступили (1:2). На такой исход БК Winline дает коэффициент 2,31. Если же вы верите в победу «Спартака», то поставить на москвичей можно с коэффициентом 3,14.

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