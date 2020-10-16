Гендиректор «Газпром Арены»: «Аренда для концерта может и 20 млн стоить. Организаторы в обморок падают»

Генеральный директор Владимир Литвинов рассказал о стоимости организации мероприятий на стадионе.

– К сожалению, большие расходы на стадион переносятся и на организаторов концертов. Они к нам приходят и говорит: «Хотим провести мероприятие». Мы им говорим: «Welcome, но аренда будет стоить вот столько». Они падают в обморок: «Что ж так дорого!» А потому что объект дорог в эксплуатации.

– Сколько стоит час выступления артиста на арене?

– Трудно ответить. Условно, есть некоторые расценки на отдельные блоки или «пакеты», помещения, услуги, но может прийти «Ленинград» или «Рамштайн» и арендовать весь стадион сразу вместе с набором услуг. Это ни один, ни пять и даже ни десять миллионов. Стадион-то и его территория огромные.

Если, согласно техническому заданию, задействуется часть стадиона и организаторы мероприятия планируют использовать, например, только арену, одну трибуну, определенные помещения, тогда выстраивается более гуманная цена, поскольку себестоимость подготовки ниже.

В любом случае наступает переговорный процесс с организаторами, на котором уточняются все детали, перечень задействованных помещений, систем и оказываемых площадкой услуг.

А так аренда для концерта может стоить и 20 млн. У нас тяжелая экономика, и многое зависит от глубины проработки технического задания, – сказал Литвинов.