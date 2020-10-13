Гендиректор «Газпром Арены»: «К «Спартаку» пришел Роспотребнадзор, а от нас и не уходил. Мы под колпаком»

Генеральный директор Владимир Литвинов рассказал о взаимоотношениях с Роспотребнадзором в условиях пандемии коронавируса.

«Мы регулярно отчитываемся перед Роспотребнадзором – все шаги и мероприятия согласовываем с ними. Представители Роспотребнадзора регулярно смотрят, как мы выполняем требования регламентов и устные обещания.

Так что к «Спартаку» пришел Роспотребнадзор, а от нас он и не уходил. В марте они взяли нас под прицел – большой объект, который вмещает 60 тысяч. Мы под колпаком», – сказал Литвинов.

РПЛ объявила, что без зрителей пройдут матч «Спартак» – «Ростов» и следующие игры на «Открытие Арене»

На матч «Спартак» – «Ростов» пустят зрителей – не более 10% от вместимости «Открытие Арены» («РБ-Спорт»)