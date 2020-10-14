Тренер «Вольфсберга» про 1:1 с ЦСКА: «Мы были как минимум не хуже»

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Главный тренер «Вольфсберга» Фердинанд Фельдхофер прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче Лиги Европы.

«ЦСКА – мастеровитый соперник, поэтому игра получилась крайне напряженной. Мы играли хорошо и серьезно осложнили задачу оппонентам.

Несмотря на то, что мы пропустили первыми, мы не сдались и выполнили план на игру. Вначале мы нервничали, но по ходу первого тайма все наладилось.

Мы доминировали на протяжении долгих отрезков и были как минимум не хуже», – сказал Фельдхофер.

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