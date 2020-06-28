Бензема о лучшем защитнике: «Таких два. Рамос и Варан»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пообщался с болельщиками.
– Лучший футболист, с которым ты играл?
– Сложно сказать. Я играл с Роналду, Кака, Раулем, Рамосом... Не могу выбрать одного.
– Думаешь о «Золотом мяче»?
– Конечно, все время, с самого детства, но это не то, что сводит меня с ума.
– Лучший защитник, с которым ты когда-либо сталкивался?
– Такой не один, их два. Рамос и Варан. Я играю против них на каждой тренировке.
– С каким игроком хотел бы сыграть?
– Это легко. Роналдо и Зидан, – сказал Бензема.
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