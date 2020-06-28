Бензема о лучшем защитнике: «Таких два. Рамос и Варан»

Нападающий пообщался с болельщиками.

– Лучший футболист, с которым ты играл?

– Сложно сказать. Я играл с Роналду, , , Рамосом... Не могу выбрать одного.

– Думаешь о «Золотом мяче»?

– Конечно, все время, с самого детства, но это не то, что сводит меня с ума.

– Лучший защитник, с которым ты когда-либо сталкивался?

– Такой не один, их два. Рамос и Варан. Я играю против них на каждой тренировке.

– С каким игроком хотел бы сыграть?

– Это легко. Роналдо и Зидан, – сказал Бензема.

Бензема назвал 5 лучших дриблеров мира: «Неймар, и расчет окончен»