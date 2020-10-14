«Ред Булл» – фарм-клуб «Лейпцига». Его последний титул – скандальный». «Локо» о сопернике по ЛЧ

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург ЛАСК Футбол

«Локомотив» на официальном сайте опубликовал информацию о «Ред Булл Зальцбург» – своем сопернике по групповому этапу Лиги чемпионов.

В материале о происхождении и текущем состоянии команды выделяются пункты о том, как в 2005 году новый владелец сказал, что создает «новый клуб без истории», вызвав негодование фанатов, и о том, что «Зальцбург» является «фарм-клубом» «Лейпцига», готовящим игроков на продажу в Германию.

Также в тексте отмечается, что последнее чемпионство «Зальцбурга» в Австрии «получилось скандальным» после того, как его главный соперник, ЛАСК, был лишен очков за преждевременное начало контактных тренировок в мае.

Этот материал стал своеобразным ответом «Зальцбургу» на жесткий текст о «Локомотиве», опубликованный на сайте австрийского клуба.

Команды встретятся сегодня в рамках стартового тура группового этапа ЛЧ. Видеотрансляция и текстовая трансляция матча «Ред Булл» – «Локомотив» начнутся в 19:55.

«Локомотив» обиделся на «Зальцбург»: назвал соперника фармом «Лейпцига», а его последнее чемпионство – скандальным

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья