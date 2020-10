«Ред Булл» – фарм-клуб «Лейпцига». Его последний титул – скандальный». «Локо» о сопернике по ЛЧ

«Локомотив» на официальном сайте опубликовал информацию о – своем сопернике по групповому этапу .

В материале о происхождении и текущем состоянии команды выделяются пункты о том, как в 2005 году новый владелец сказал, что создает «новый клуб без истории», вызвав негодование фанатов, и о том, что «Зальцбург» является «фарм-клубом» «Лейпцига», готовящим игроков на продажу в Германию.

Также в тексте отмечается, что последнее чемпионство «Зальцбурга» в Австрии «получилось скандальным» после того, как его главный соперник, , был лишен очков за преждевременное начало контактных тренировок в мае.

Перед матчем #ЗальцбургЛоко в #UCL пришло время поговорить о сопернике 😏



🔻«This is a new club with no history»

🔻Фарм-клуб «Лейпцига»

🔻Скандальное чемпионство из-за снятия у главного конкурента 12 очков

🔻Беспроигрышная серия из 21 матча



Подробнее 👇🏻https://t.co/vIztlUQ1hA