«Реал» – «Шахтер» – 2:3. Модрич и Винисиус отыграли два мяча! Онлайн-трансляция

Теги Шахтер Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Футбол

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Реал Мадрид Испания – Шахтер Украина 2:3 (второй тайм)
Дата проведения
21 октября, 19.55, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 29 Тете, 0:2 – 33, автогол Варан, 0:3 – 42 Соломон, 1:3 – 54 Модрич, 2:3 – 59 Винисиус Жуниор.
Реал МадридКуртуа, Варан, Марсело, Менди, Милитао, Модрич (Кроос, 70), Каземиро, Родриго (Бензема, 46), Вальверде, Асенсио, Йович (Винисиус Жуниор, 59).
ШахтерТрубин, Корниенко, Додо, Бондарь, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо, Марлос.
Предупреждения:
Корниенко (8), Асенсио (34).

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