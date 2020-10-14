«Реал» – «Шахтер» – 2:3. Модрич и Винисиус отыграли два мяча! Онлайн-трансляция

В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шахтер».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 октября, 19.55, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 0:1 – 29 Тете, 0:2 – 33, автогол Варан, 0:3 – 42 Соломон, 1:3 – 54 Модрич, 2:3 – 59 Винисиус Жуниор.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Варан, Марсело, Менди, Милитао, Модрич (Кроос, 70), Каземиро, Родриго (Бензема, 46), Вальверде, Асенсио, Йович (Винисиус Жуниор, 59).
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Шахтер –
Трубин, Корниенко, Додо, Бондарь, Хочолава, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Майкон, Дентиньо, Марлос.