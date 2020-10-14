Форвард «Брюгге» Деннис о голе «Зениту»: «Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка»

Форвард «Брюгге» , автор гола в матче Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1), поделился впечатлениями от игры.

«Я очень рад, что мы победили. Это моя первая победа в чемпионов. Сегодня мы показали отличную командную игру. Мы всегда выкладываемся по полной и сегодня снова продемонстрировали это.

Я говорил, что забиваю только грандам, но это была шутка. Забивать голы – моя работа. Нам нужно продолжать в том же духе и с другими командами группы, и тогда все может получиться», – сказал Деннис.

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