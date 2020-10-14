Круговой о том, может ли «Зенит» выйти в плей-офф ЛЧ: «Шансы есть всегда»

Защитник «Зенита» дал комментарий после матча Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).

— Вы сегодня впервые сыграли в чемпионов. Матч получился эмоциональным. Что вы чувствуете сейчас?

— Опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют — это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более [пропустили] на последних секундах.

— Что не получилось у ? За счет чего несколько раз переламывал ход матча и в итоге победил?

— Не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара — то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно.

— Показалось, что в первом тайме «Зенит» действовал чересчур осторожно — первый удар в створ был нанесен только на 45-й минуте. После перерыва команда начала играть куда бодрее. Был какой-то разговор в раздевалке?

— Да. Главный тренер сказал, что мы мало бьем по воротам, мало доставляем в штрафную. И во втором тайме, после пропущенного мяча, мы начали это делать. Могли забить больше.

— Перед сегодняшним матчем все говорили, что если «Зенит» рассчитывает выйти из группы, нужно брать максимум очков в играх с «Брюгге». После сегодняшнего матча есть ли шансы на выход в плей-офф?

— Шансы есть всегда. Будем двигаться от игры к игре. И в каждом матче будем биться за победу, – сказал Круговой.

«Оба гола пришли с моего фланга, но они очень разные – это не одна и та же ошибка.

В первом эпизоде соперник просто удачно отобрал мяч прямо на линии, во втором – «Брюгге» обыграл нас в стенку, очень красиво», – добавил Круговой.

Голы «Брюгге» – мучение «Зенита»: дал нанести три удара из штрафной подряд, а на последней минуте пустил во вратарскую