Тренер «Краснодара» Оленин: «Хотелось победить, но сказать, что недовольны ничьей – наверное, нет»

Тренер Артур Оленин, руководивший командой в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:1), подвел итоги игры.

– Как вам дебют?

– Скажу так: хочу поздравить ребят за хорошо проведенную игру. Результат ничейный, но хотелось бы победить. Сказать, что мы недовольны – наверное нет, хороший результат.

– Как на вкус Лига чемпионов?

– Это для нас праздник, историческое событие. Мы хотели как можно успешнее выступить в первой игре. Наверное, у нас это получилось. Мы довольны, что участвуем в Лиге чемпионов. Будем стараться играть в каждой игре.

– Что было сложным, что говорили ребятам?

– Мы говорили, что нужно быть смелыми, выполнять тренерскую установку, [чтобы они были] дисциплинированы, максимально сконцентрированы, не бояться, работать и получать удовольствие как в обороне, так в атаке и переходных фазах.

– Связь с главным тренером [Мурадом Мусаевым] как держали?

– Мы держали связь через телефон.

– Успели обменяться с ним мнением после матча?

– После матча еще не общались, – сказал Оленин в эфире «Матч ТВ».