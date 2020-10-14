Тренер «Краснодара» Оленин: «Хотелось победить, но сказать, что недовольны ничьей – наверное, нет»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин, руководивший командой в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ренном» (1:1), подвел итоги игры.
– Как вам дебют?
– Скажу так: хочу поздравить ребят за хорошо проведенную игру. Результат ничейный, но хотелось бы победить. Сказать, что мы недовольны – наверное нет, хороший результат.
– Как на вкус Лига чемпионов?
– Это для нас праздник, историческое событие. Мы хотели как можно успешнее выступить в первой игре. Наверное, у нас это получилось. Мы довольны, что участвуем в Лиге чемпионов. Будем стараться играть в каждой игре.
– Что было сложным, что говорили ребятам?
– Мы говорили, что нужно быть смелыми, выполнять тренерскую установку, [чтобы они были] дисциплинированы, максимально сконцентрированы, не бояться, работать и получать удовольствие как в обороне, так в атаке и переходных фазах.
– Связь с главным тренером [Мурадом Мусаевым] как держали?
– Мы держали связь через телефон.
– Успели обменяться с ним мнением после матча?
– После матча еще не общались, – сказал Оленин в эфире «Матч ТВ».