«МЮ» не отдал Ромеро «Эвертону» в аренду за 2 млн фунтов. Манкунианцы хотели 8 млн за трансфер

«Манчестер Юнайтед» отказался отпустить вратаря Серхио Ромеро в «Эвертон» в заключительный день трансферного окна.
По данным The Athletic, мерсисайдцы предлагали 2 млн фунтов за годичную аренду 33-летнего аргентинца и готовы были полностью платить ему зарплату (100 тысяч в неделю).
Однако «МЮ» настаивал на продаже Ромеро за 8 млн, поэтому переход сорвался, и «Эвертону» пришлось арендовать голкипера «Ромы» Робина Ольсена.
У Ромеро большой дефицит игровой практики, и он недоволен решением манкунианцев.
Вратарь интересен ряду клубов МЛС, где трансферное окно открыто до 29 октября. Его контракт с «МЮ» рассчитан до июня 2021 года.