«МЮ» не отдал Ромеро «Эвертону» в аренду за 2 млн фунтов. Манкунианцы хотели 8 млн за трансфер

отказался отпустить вратаря в в заключительный день трансферного окна.

По данным The Athletic, мерсисайдцы предлагали 2 млн фунтов за годичную аренду 33-летнего аргентинца и готовы были полностью платить ему зарплату (100 тысяч в неделю).

Однако «МЮ» настаивал на продаже Ромеро за 8 млн, поэтому переход сорвался, и «Эвертону» пришлось арендовать голкипера «Ромы» Робина Ольсена.

У Ромеро большой дефицит игровой практики, и он недоволен решением манкунианцев.

Вратарь интересен ряду клубов , где трансферное окно открыто до 29 октября. Его контракт с «МЮ» рассчитан до июня 2021 года.