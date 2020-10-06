Азар сыграет за «Реал» не раньше 22 ноября (Marca)

Полузащитник «Реала» продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

Как сообщает Marca, футболист не выйдет на поле до возобновления чемпионата Испании после паузы на матчи сборных в ноябре.

Таким образом, в лучшем случае бельгиец сыграет за «Реал» 22 ноября, когда клуб встретится с «Вильярреалом» в 10-м туре Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что приоритет – восстановление физической формы Азара, а также возвращение ему уверенности, и поэтому возвращение футболиста форсироваться не будет.

Со статистикой выступлений 29-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.