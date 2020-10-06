Азар сыграет за «Реал» не раньше 22 ноября (Marca)

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Полузащитник «Реала» Эден Азар продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

Как сообщает Marca, футболист не выйдет на поле до возобновления чемпионата Испании после паузы на матчи сборных в ноябре.

Таким образом, в лучшем случае бельгиец сыграет за «Реал» 22 ноября, когда клуб встретится с  «Вильярреалом» в 10-м туре Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что приоритет «Реала» – восстановление физической формы Азара, а также возвращение ему уверенности, и поэтому возвращение футболиста форсироваться не будет.

Со статистикой выступлений 29-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.

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