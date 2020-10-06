Роналд Куман: «Месси пашет на благо команды, прессингует наравне со всеми. Он лучший»

Главный тренер «Барселоны» оценил игру нападающего и полузащитника Френки де Йонга.

O де Йонге

«Френки – очень умный футболист. Он видит все возможные варианты развития событий на поле и всегда принимает правильное решение.

Для меня самое главное – найти ему верное место на поле. В прошлом сезоне он выступал не на идеальной для себя позиции.

Кроме того, любому молодому игроку непросто сразу адаптироваться в «Барселоне»: другой язык, другой образ жизни, другие требования на тренировках. Но я окажу ему необходимую поддержку и доверю оптимальную роль. Нет никаких сомнений в том, что это большой мастер своего дела».

О Месси

«Я уже работаю с командой почти три недели. С самого начала все козыри Лионеля были видны невооруженным глазом. Надо отметить и то, что Месси всегда пашет на благо команды, прессингует наравне со всеми.

Он просто лучший, только посмотрите, с какой легкостью он действует на поле. Ну и, конечно, его удивительный футбольный интеллект. Он очень быстро видит оптимальные варианты развития событий и действует выше всяких похвал. Опять же, одно дело видеть, а другое – все правильно сделать», – отметил Куман.