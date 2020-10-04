Глушаков выложил фото эпизода, из-за которого «Спартак» бил пенальти: «Подскажите, а кто был на ВАР?»

Полузащитник «Химок» опубликовал в сторис инстаграма фотографию эпизода, из-за которого в ворота подмосковной команды назначили пенальти в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Подскажите, а кто был на ВАР?» – таким текстом Глушаков сопроводил фото.

Одиннадцатиметровый в ворота «Химок» был назначен за неосторожную игру против , когда аргентинец бил головой в упор. Арбитр Кирилл Левников принял решение о пенальти после обращения к системе ВАР.

За ВАР в прошедшей игре отвечали Илья Елеференко и Ян Бобровский.

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Фото: скриншот сторис из инстаграма