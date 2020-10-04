Денис Глушаков: «Ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен клуб, они кричат только «Глушаков-Глушаков»

Полузащитник «Химок» высказался о болельщиках «Спартака» после матча 11-го тура между клубами.

Фанаты московского клуба освистали футболиста перед игрой, а во время матча скандировали оскорбительные кричалки в его адрес.

«Я был весь в игре. Слышал только, когда кричали: «Глушаков». Такое ощущение, что фанатам «Спартака» не нужен «Спартак», они кричат только «Глушаков-Глушаков». Я заметил, что они скандируют только после забитых голов, когда уже чувствуют, что победа близка.

Особых ощущений не было никаких, это рабочие моменты, получаю от футбола удовольствие», – сказал Глушаков.

Глушаков о «Спартаке»: «Я бился за клуб, мне нечего скрывать. А фанаты настраивают молодых ребят против меня»