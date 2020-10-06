Клопп об отмене гола Хендерсона: «Офсайда не было на той картинке, что я видел»

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал эпизод с отмененным голом полузащитника Джордана Хендерсона в ворота «Эвертона» в матче АПЛ (2:2).
На 92-й минуте матча Хендерсон получил пас от нападающего Садьо Мане и отправил мяч в сетку. Однако судья Майкл Оливер воспользовался помощью ВАР и принял решение отменить взятие ворот из-за офсайда у сенегальца.
«На картинке, которую я видел, офсайда не было. Так что, может быть, кто-нибудь сможет мне объяснить этот эпизод.
Я реально поддерживаю ВАР. Против «Астон Виллы» [в прошлом сезоне] подмышка [Фирмино] находилась в офсайде.
Сейчас подмышка не была в офсайде. Все говорят мне, что это не офсайд, но это не поднимает мне настроения.
Еще мы потеряли Вирджила ван Дейка. Не наш день», – сказал Клопп.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: скриншот трансляции ESPN (по клику откроется крупное изображение)