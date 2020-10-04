Игроки «Барсы» недовольны поведением клуба на переговорах о снижении зарплаты и написали об этом Бартомеу

Игроки «Барселоны» обратились к президенту клуба по поводу возможного сокращения зарплаты, сообщает Diario Sport.

В письме президенту футболисты выразили недовольство тем, что их уведомили о переговорах по электронной почте, хотя многие из них в этот момент находились в расположении своих сборных. Команда считает, что им должны были сообщить об этом лично.

Также игроки недовольны нехваткой информации по вопросу сокращения зарплат. Футболисты недовольны тем, что их зарплаты сокращают, хотя в последнее время потратила значительные средства.

Еще одна претензия команды заключается в том, что клуб предлагает вести переговоры через одного игрока. Команда хочет большего представительства в переговорах.

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