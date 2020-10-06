В «Ростов» перейдет защитник сборной Норвегии Алеэсами. Контракт – на год («РБ-Спорт»)

«Ростов» может подписать контракт с защитником сборной Норвегии Хайтамом Алеэсами, утверждает «РБ-Спорт».
По информации источника, футболист, находящийся в статусе свободного агента, заключит с дончанами контракт на один год.
Его последним клубом был «Амьен». После вылета команды из Лиги 1 Алеэсами расторг контракт с клубом.
29-летний левый защитник провел 31 игру в составе сборной Норвегии и забил 2 мяча. Помимо норвежских клубов и «Амьена», он выступал в «Гетеборге» и «Палермо».
С полной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.