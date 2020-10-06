Клопп об Анчелотти: «Когда он пришел в «Эвертон», я подумал: «У нас появился еще один серьезный конкурент»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о своем отношении к Карло Анчелотти.

«Мое отношение к Анчелотти никогда не было секретом. Только огромное уважение. Это замечательный человек.

Когда я узнал, что он возглавит «Эвертон», подумал: «Ох, у нас появился еще один серьезный конкурент».

Летом «Эвертон» хорошо поработал. Они нашли именно тех футболистов, которые были нужны им для усиления и без того качественного состава.

Теперь, привыкнув в требованиям Анчелотти, «Эвертон» стал достаточно сильной командой», – сказал Клопп.

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