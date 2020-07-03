Куртуа о тер Стегене: «Не знаю, есть ли вратарь сильнее по игре ногами»

Вратарь высказался о сильных игровых качествах голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

начинает свои атаки с обороны, и тут очень важен вратарь. Думаю, мы все чаще действуем ногами.

И я не знаю, есть ли вратарь сильнее тер Стегена по игре ногами. Он очень хорошо вписывается в игру «Барсы». Не менее важно отражать удары, и в этом плане он тоже хорош.

Облак не так часто играет ногами, но если появится такая необходимость, уверен, он сможет. В наше время вратари должны быть всесторонними и уметь играть ногами в том числе», – сказал Куртуа.