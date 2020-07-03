Куртуа о тер Стегене: «Не знаю, есть ли вратарь сильнее по игре ногами»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Ян Облак Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о сильных игровых качествах голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

«Барселона» начинает свои атаки с обороны, и тут очень важен вратарь. Думаю, мы все чаще действуем ногами.

И я не знаю, есть ли вратарь сильнее тер Стегена по игре ногами. Он очень хорошо вписывается в игру «Барсы». Не менее важно отражать удары, и в этом плане он тоже хорош.

Облак не так часто играет ногами, но если появится такая необходимость, уверен, он сможет. В наше время вратари должны быть всесторонними и уметь играть ногами в том числе», – сказал Куртуа.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья