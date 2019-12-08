Рибальта может сменить Паратичи в «Ювентусе» (Il Messaggero)

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта может получить работу в «Ювентусе», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero.
Сообщается, что назначение испанца – один из приоритетных вариантов на случай увольнения действующего спортивного директора итальянской команды Фабио Паратичи.
Отметим, что главным претендентом на возможную вакансию считается заместитель Паратичи Федерико Керубини.
Рибальта уже работал в структуре «Ювентуса» менеджером по скаутингу с 2012 по 2017 год.
В «Зенит» он пришел в июле 2018 года из «Манчестер Юнайтед», где занимал пост главного скаута. Также Рибальта работал в итальянских «Торино», «Милане» и «Новаре».