Рибальта может сменить Паратичи в «Ювентусе» (Il Messaggero)

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Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта может получить работу в «Ювентусе», сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero.

Сообщается, что назначение испанца – один из приоритетных вариантов на случай увольнения действующего спортивного директора итальянской команды Фабио Паратичи.

Отметим, что главным претендентом на возможную вакансию считается заместитель Паратичи Федерико Керубини. 

Рибальта уже работал в структуре «Ювентуса» менеджером по скаутингу с 2012 по 2017 год.

В «Зенит» он пришел в июле 2018 года из «Манчестер Юнайтед», где занимал пост главного скаута. Также Рибальта работал в итальянских «Торино», «Милане» и «Новаре».

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