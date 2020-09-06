Карлес Пуйоль: «Хотел бы, чтобы Хави или Иньеста выиграли «Золотой мяч», но Месси и Роналду соперничали друг с другом»

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Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о «Золотом мяче».

«Мне сложно сказать, кто был лучшим, я играл в эпоху Месси, Криштиану, Касильяса, Хави... Всегда смотрят на количество забитых голов.

Тогда Месси и Роналду соперничали друг с другом, не сбавляя оборотов.

Я бы хотел, чтобы Хави или Иньеста выиграли «Золотой мяч». Они оба проделали огромную работу для команды», – высказался Иньеста.

Последний «Золотой мяч» до эпохи Роналду и Месси: в сезоне-2006/07 Кака доминировал в ЛЧ и забил лучший гол в карьере

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