Карлес Пуйоль: «Хотел бы, чтобы Хави или Иньеста выиграли «Золотой мяч», но Месси и Роналду соперничали друг с другом»

Бывший капитан «Барселоны» поделился мнением о «Золотом мяче».

«Мне сложно сказать, кто был лучшим, я играл в эпоху Месси, Криштиану, Касильяса, Хави... Всегда смотрят на количество забитых голов.

Тогда Месси и Роналду соперничали друг с другом, не сбавляя оборотов.

Я бы хотел, чтобы или Иньеста выиграли . Они оба проделали огромную работу для команды», – высказался Иньеста.

Последний «Золотой мяч» до эпохи Роналду и Месси: в сезоне-2006/07 Кака доминировал в ЛЧ и забил лучший гол в карьере