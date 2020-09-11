Орлов о матче с Турцией: «Все еле ноги таскали. Игроки мало тренируются! Это главная проблема российского футбола»

Журналист Геннадий Орлов высказался о физической форме игроков сборной России после матча с Турцией (1:1).

«Без функциональной готовности и умения держать высокий темп все 90 минут серьезных результатов не добиться.

Почему после перерыва уже не хватало сил на прессинг, который ребята демонстрировали в первом тайме?! Ответ прост. Нет сил.

Все еле ноги таскали. О чем это говорит? Игроки мало тренируются! Это главная проблема российского футбола. Наши тренеры в этом не хотят признаться. Неудобно им...

Но, ребята, второй тайм все показал. Мы же можем играть мощно, интересно. Однако после перерыва все сборники напоминали нам рыб, которых вытащили из воды и бросили на сушу. Очень тяжело дышали... Почти все!

Кузяев сначала здорово врывался между линиями, обострял, имел моменты. А затем выдохся, не добегал. А Дзюба? А Караваев?» – заявил Орлов.