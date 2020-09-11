Шомуродов о переходе в «Дженоа»: «Карпин смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет!»

Бывший нападающий рассказал о реакции тренера на переход в «Дженоа».

– Что сказал Карпин, когда появилась «Дженоа»?

– Я сразу ему сказал, что хочу попробовать. Он ответил: «Как футболиста я тебя понимаю, но как тренер не хочу, чтобы ты уезжал – ты мне нужен в «Ростове».

Пообещал мне, что если руководство одобрит трансфер, то он препятствовать не будет. Очень благодарен и ему, и клубу за то, что отнеслись к моей мечте с пониманием.

– В прощальном видео Карпин подошел к тебе со словами: «Не плачь». Получилось не заплакать?

– Признаюсь, слезы были. С одной стороны, понимал: то, к чему стремился, сбывается. С другой, было очень грустно уезжать.

– Твоя реакция, когда Карпин написал в инстаграме: «Не за что, кривоногий»?

– Да нормальная, ха-ха! Понимал, что это шутка. На тренировках постоянно от него слышал что-то такое, и ничего. У нас с Карпиным всегда были отличные отношения.

Например, [перед уходом] Валерий Георгич смеялся: «Кто тебя, кривоногого, за такие деньги возьмет!» (сумма трансфера составила 7,5 млн евро – прим. Sports.ru).

– В «Спартаке» на подколы Карпина многие обижались.

– Я к юмору всегда относился с позитивом. Но с Георгичем чаще были серьезные, даже жесткие разговоры. И я очень уважаю его за то, что он всегда говорил правду.

Я даже ответить ничего не мог, потому что понимал: Карпин сам играл, поэтому если что-то советует, к этому стоит прислушаться и делать так, как он просит, – сказал Шомуродов.

«Дженоа» – сложная команда для форварда. Шомуродов будет много бегать и защищаться на своей половине, но может зажечь в Италии