Орлов о футболе на ТВ: «Считают, что лучше показывать Малахова. Почему все сбросили на «Матч ТВ»?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о футбольных трансляциях на телевидении.

«Телевизионное руководство считает, что футбол неконкурентоспособен и что лучше показывать Малахова и Борисова по Первому каналу. Такое вот руководство. Пишите им письма, влияйте на них.

Меня это возмущает. Государственное телевидение вообще не показывает футбольные трансляции. Почему все сбросили на ? Надо, чтобы все каналы показывали футбол, как это происходит во всем мире.

Показывайте! Футбол – это же пропаганда спорта», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».