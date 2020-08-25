Орлов о футболе на ТВ: «Считают, что лучше показывать Малахова. Почему все сбросили на «Матч ТВ»?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о футбольных трансляциях на телевидении.
«Телевизионное руководство считает, что футбол неконкурентоспособен и что лучше показывать Малахова и Борисова по Первому каналу. Такое вот руководство. Пишите им письма, влияйте на них.
Меня это возмущает. Государственное телевидение вообще не показывает футбольные трансляции. Почему все сбросили на «Матч ТВ»? Надо, чтобы все каналы показывали футбол, как это происходит во всем мире.
Показывайте! Футбол – это же пропаганда спорта», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».